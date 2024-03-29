Крайній захисник Реала Вінісіус Тобіас повернеться у Шахтар після невдалого періоду в Іспанії.

Реал не викуплятиме Вінісіуса Тобіаса у Шахтаря за 15 мільйонів євро, повідомляє AS. Мадрид готує новий контракт для Лукаса Васкеса, що закриє шлях бразильцю в першу команду.

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Мрії про основу Реала перетворилися на утопію, адже Тобіас втратив ігровий час навіть у дублі. 20-річний правий захисник востаннє грав за Кастілью ще в лютому. Він розчарував Рауля і втратив місце в старті.

Реал орендував Вінісіуса в Шахтаря після початку повномасштабної війни. У Мадриді сподівалися, що бразилець спрогресує та створить конкуренцію Карвахалю, однак він не зумів себе проявити.

Тобіас повернеться у Шахтар, маючи контракт до літа 2026-го. За першу команду Реала фулбек провів лише один матч у Кубку Іспанії.