Форвард Олег Вишневський та півзахисник Максим Грисьо продовжать виступи в Оболоні, повідомляє офіційний сайт "пивоварів".

Оболонь оголосила про трансфер досвідченого хавбека

Про терміни та умови контрактів не повідомляється. 28-річний нападник виступатиме у новій команді під 7 номером, а 27-річний хавбек носитиме на спині цифру 11.

Нагадаємо, Вишневський левову частку своєї кар'єри провів в Угорщині (з 2014 по 2021 рр.), виступаючи за низку місцевих клубів. Після повернення в Україну грав за Ужгород, з якого перейшов у Минай (13 матчів у поточному сезоні без результативних дій).

Грисьо – вихованець львівського футболу. Виступав за Карпати, Рух, Львів та ОПФК Черкащина. Останнім його клубом був Чорноморець, який він покинув у серпні 2023-го і з того часу залишався без команди (сумарно він перебував у системі "моряків" близько 2 місяців, але провів на полі лише 2 хвилини). Transfermarkt оцінює обох гравців у 300 тисяч євро.

До слова, Оболонь пішла на зимову паузу на тринадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 14 очок.

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