Форвард Олег Вишневский и полузащитник Максим Грисьо продолжат выступления в Оболони, сообщает официальный сайт "пивоваров".

Оболонь объявила о трансфере опытного хавбека

О сроках и условиях контрактов не сообщается. 28-летний нападающий будет выступать в новой команде под 7 номером, а 27-летний хавбек будет носить на спине цифру 11.

Напомним, Вишневский львиную долю своей карьеры провел в Венгрии (с 2014 по 2021 гг.), выступая за ряд местных клубов. После возвращения в Украину играл за Ужгород, из которого перешел в Минай (13 матчей в текущем сезоне без результативных действий).

Грисьо – воспитанник львовского футбола. Выступал за Карпаты, Рух, Львов и ОПФК Черкащина. Последним его клубом был Черноморец, который он покинул в августе 2023-го и с тех пор оставался без команды (суммарно он находился в системе "моряков" около 2 месяцев, но провел на поле лишь 2 минуты). Transfermarkt оценивает обоих игроков в 300 тысяч евро.

К слову, Оболонь ушла на зимнюю паузу на тринадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 14 очков.

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