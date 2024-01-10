Оболонь у своєму Telegram-каналі повідомила про трансфер Євгена Запорожця. Хавбек виступатиме за "пивоварів" під 50-м номером.

Оболонь готується підписати двох досвідчених гравців – один з них був без клубу останні півроку, інший грає у футзал

Гравець приєднався до Оболоні вільним агентом, а термін контракту з Євгеном не розкривається.

Нагадаємо, Запорожець з 2014-го захищав кольори Інгульця і після 10 років покинув клуб з Петрового. Цікаво, що Євген нині заявлений за футзальну команду Тайфун на чемпіонат Дніпропетровської області.

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