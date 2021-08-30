Підопічні Олександра Кучера розгромили "пивоварів" (3:0), але після поєдинку керівництво Оболоні звернулося до УАФ і ПФЛ з проханням оцінити рооботу суддівської бригади на чолі з Геннадієм Серпутьком. Вже на 1-й хвилині він поставив пенальті у ворота киян та, на думку представників Оболоні, ухвалив кілька суперечливих рішень на користь Металіста.

"Це зґвалтування не лише клубу Оболонь, а усього футболу", – арбітраж у матчі з Металістом знову зазнав нищівної критики

Президент ПФЛ Олександр Каденко відреагував на заяву, попросивши Оболонь надати відеодокази. Київський клуб відреагував оперативно, розмістивши відео суперечливих моментів на своєму офіційному сайті.

Серед епізодів – пенальті у ворота Оболоні, вилучення гравця київської команди та кілька інших моментів із поєдинк 5-го туру Першої ліги.

До слова, Металіст вважає такі заяви спробою дискредитувати клуб. Після шести турів Першої ліги харків'яни очолюють турнірну таблицю, Оболонь перебуває на 7-й позиції.