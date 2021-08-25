Віце-президент Металіста Євген Красніков вважає претензії до суддів під час поєдинків харківського клубу безпідставними.

"З початку чемпіонату наші суперники, а саме Альянс та Оболонь, публічно намагаються зганьбити чесне ім'я футбольного клубу Металіст.

"Це зґвалтування не лише клубу Оболонь, а усього футболу", – арбітраж у матчі з Металістом знову зазнав нищівної критики

Я звертаюся до керівництва УАФ і ПФЛ не залишати дані слова без уваги.

Після нашої гри з Альянсом клуб з Липової Долини зробив масу заяв про упереджене суддівство, про те, що вони знімаються з чемпіонату, висловилися про якесь зґвалтування.

Сьогодні ще один клуб поскаржився на зґвалтування. Дії арбітра матчу Альянс – Металіст були визнані на 100% вірними, а голослівні звинувачення і спроби шантажу залишилися без уваги. Сьогодні таку ж позицію, як Альянс, займає Оболонь.

Звертаюся до УАФ та ПФЛ з проханням жорстко присікти спроби дискредитації Металіста. Керівництву ж футбольних клубів Оболонь і Альянс рекомендую приймати заслужені поразки з гідністю, а не звалювати на суддів, зґвалтування і т.д.", – заявив Красніков на сторінці клубу у Instagram.

Нагадаємо, після 5-ти турів Першої ліги Металіст з максимальним результатом очолює турнірну таблицю.

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