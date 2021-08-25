"Таке відчуття, що об нас витерли ноги. Те, що відбувалося на полі з перших хвилин, то було зрозуміло, яким буде результат. Хочу, щоб ПФЛ зібрала нараду щодо цього питання.

Металіст відповів на звинувачення в упередженому арбітражі – Красніков не став просити вибачення у Оболоні та Альянса

Оболонь однозначно зніматися не буде з чемпіонату, лякати ми нікого не збираємося цим, але будемо боротися тими законними методами, які у нас є", – сказав Різниченко в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, під час зустрічі Металіст – Оболонь (3:0) арбітр ухвалив кілька сумнівних рішень, які спровокували перепалку між клубами Першої ліги.

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