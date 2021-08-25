"Такое ощущение, что о нас вытерли ноги. То, что происходило на поле с первых минут, то было понятно, каким будет результат. Хочу, чтобы ПФЛ собрала совещание по этому вопросу.

Металлист ответил на обвинения в предвзятом арбитраже – Красников не стал просить прощения у Оболони и Альянса

Оболонь однозначно сниматься не будет из чемпионата, пугать мы никого не собираемся этим, но будем бороться теми законными методами, которые у нас есть", – сказал Резниченко в эфире ТК Футбол.

Напомним, во время встречи Металлист – Оболонь (3:0) арбитр принял несколько сомнительных решений, которые спровоцировали перепалку между клубами Первой лиги.

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