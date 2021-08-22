Металіст, Кривбас та ще 8 команд Першої ліги сьогодні провели свої поєдинки в рамках п'ятого туру.

Перша ліга, 5 тур

Гірник-Спорт – Олімпік – 0:2

Голи: Семчук, 46, Прядун, 69 (пен.)

Прикарпаття – Волинь – 1:1

Голи: Волошинович, 29 – Сад, 14 (пен.)

Агробізнес – Кривбас – 0:0

Вилучення: Петров, 88 (А)

Ужгород – ВПК-Агро – 1:3

Голи: Гайдучик, 7 – Куліш, 11, 75 (пен.), 84

Металіст – Оболонь – 3:0

Голи: Балулі, 2 (пен.), Матеус, 52, Банада, 63

Вилучення: Мурза, 37 (О)

Олімпік впевнено здолав одного з аутсайдерів – Гірник-Спорт. Господарі протрималися один тайм, але по перерві таки довелося двічі витягати м'яч із сітки власних воріт. Прикарпаття і Волинь розійшлись миром в рамках західноукраїнського дербі.

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Кривбас вперше в сезоні втратив очки. Каменем спотикання для криворіжців став Агробізнес, який не надто впевнено розпочав чемпіонат. Ще гірші справи в Ужгорода. Новачок Першої ліги здобув скромне очко у 5 матчах і розташувався на дні таблиці. Цього разу закарпатці поступилися ВПК-Агро, у складі якого топ-матч видав Станіслав Куліш. Форвард з чималим досвідом на рівні УПЛ оформив хет-трик.

Металіст скористався осічкою Кривбаса, забравши собі одноосібне лідерство. Вже на 2-й хвилині Балулі реалізував пенальті, а незадовго до відпочинку Оболонь ще й залишилася в меншості. У такй ситуації "пивоварам" важко було уникнути розгрому – 3:0. Підопічні Кучера залишилися єдиними в лізі, хто ще не втратив жодного очка.

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