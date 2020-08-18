Інтер – Шахтар: нейтралізована Бразилія, жах Хочолави, два обличчя Матвієнка – оцінки "гірникам" за кошмарний виліт з ЛЄ

Голкіпер

Андрій Пятов – 5

Привіз перший гол, який багато в чому став вирішальним. Ця обрізка – не випадковість, адже Пятов протягом всього матчу не вражав грою ногами. Капітан розігрував м'яч позаду, але з виходом з-під пресингу були проблеми. 9 з 11 виносів Андрія на чужу половину не знайшли адресатів. Взяв два удари від Лаутаро й один від Лукаку, а під час голів його просто розстрілювали (хіба що в п'ятому можна було не пропускати поміж ніг).

Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря

Захисники

Додо – 5,5

Бразилець не наварив так, як інші оборонці, а ще став найкращим у Шахтаря за кількістю вдалих відбирань (3) і виграв 70% єдиноборств. При цьому діяв виключно по флангу, зберігаючи високу позицію, що не допомагало його партнерам захищатися. Додо підключався в атаку та створив один з небагатьох моментів "гірників", простріливши на Мораєса.

Сергій Кривцов – 4,5

Через особливості розміщення Додо покривав велику зону в обороні, однак якістю роботи не відзначився, пускаючи суперників за спину. Повністю програв другий поверх – все проявилося вже в першому голі, коли Кривцов дозволив низькому Лаутаро впритул пробити головою. Кілька разів Сергій намагався розпочати атаку дальнім пасом, але майже все летіло в молоко.

Давід Хочолава – 4

Кошмар і страхіття. Лукаку та Мартінес возили Хочолаву обличчям по газону. Грузин погано обирав позицію та ще й катастрофічно поступався опонентам у швидкості дій і швидкості прийняття рішень. Останні два голи – яскрава демонстрація. Діяв боязливо. На м'ячі також не показав нічогісінько – всі передачі ближньому. І взагалі, хтось пам'ятає, коли Хочолава востаннє провів класний матч?

Микола Матвієнко – 5

Неоднозначний перфоманс Миколи. З одного боку – активність попереду: організував найкращий момент Шахтаря чудовим навісом на Мораєса, дав точну діагональ у штрафний майданчик, коли прострілював Додо, а ще не цурався брати м'яч і тягнути його через півфланг до чужих воріт. Щоправда, погане взаєморозуміння з Тайсоном досі заважає – бразилець часто його ігнорував. З іншого боку – помилки позаду. Зі стартовим свистком тремтіли ноги, а під пресингом Матвієнко взагалі губився. Винен у другому пропущеному м'ячі, бо загубив за спиною Д'Амброзіо та навіть не нав'язав боротьбу. Окрім цього, у Миколи була ще низка менш помітних провалів, коли він не встигав накрити опонентів.

Інтер – Шахтар: історичне побиття ціною фіналу ЛЄ – заявка на Барселону, катастрофа лідерів і український символ

Півзахисники

Тарас Степаненко – 5,5

Традиційно гарував у центрі поля, подекуди встигав на перехоплення, але страхувати доводилося так багато, що Степаненко розірватися не міг. Непогано проявив себе в повітрі, вигравши 4 верхові дуелі. Однак був один величезний мінус – Тарас тотально губився під пресингом. Обрізка перед третім голом – це лише вершина айсберга. Українець в паніці віддав багато неточних передач (найнижча точність в команді після Мораєса).

Маркос Антоніо – 6

Шахтар левову частину ігрового часу стерильно контролював м'яч, а майстер коротких передач почувався як риба у воді. Обстукатися з партнером, протягнути м'яч на пару метрів вперед – от Маркос Антоніо впевнено проходив пресинг. У нього контраст з попередніми матчами найменший. Ноша загострення лежала на плечах інших бразильців, а він досить непогано впорався зі своїми функціями. Якби під завісу першого тайму пробив на 10 сантиметрів нижче – міг стати героєм.

Алан Патрік – 5

Розчарував несміливістю, як і всі його партнери по атаці. Періодами ніби й непогано розганяв атаки, але уникав ризикованих рішень і тому був непомітним. Ще й став одним з найгірших за втратами та програв багато єдиноборств. Від лідерства команди, яке Патрік приміряв у цьому сезоні, вчора не залишилося й сліду. Рання заміна – зайвий доказ невиразної гри.

Вінгери

Марлос – 6

Інтер нейтралізував Марлоса. Він відкривався між лініями, раз по раз готував собі ситуацію для загострення, але в останній момент передумував і робив паралельний пас. Можна говорити про "повні штани", однак попереду все було перекрито, ще й з підстраховкою. Марлос реально оцінював свої сили. Так продовжувалося весь матч. Бразильський козак віддав дві передачі під дальні удари, створивши Маркосу та Тайсону клаптик вільного простору та секунду на підготовку.

Тайсон – 5,5

Єдиний з "гірників", хто хоча б намагався йти у дриблінг (5 спроб, 2 вдалі). Втім, коли йому в першому таймі декілька разів обрубали крила, легко зупинивши рейди, Тайсон також припинив загострювати. Після незручного навісу на Мораєса та поганого удару в дебюті другого тайму більше нічого не записав собі в актив.

Форвард

Жуніор Мораєс – 4,5

Віддав 10 точних передач, 6 з них – розігруючи м'яч з центра поля. Мораєс був абсолютно відрізаним від команди. Не брав участі в побудовах атак, а як із завершенням? Погано. Відкинемо епізоди з прострілом Додо (заблокували) та подачею Тайсона (важко було пробити), але форвард збірної України мусив забивати після кросу Матвієнка. М'яч лягав точно на голову, опоненти його загубили, воротар не поворухнувся... А Жуніор пробив точно в Хандановіча. Удар потягнув на 0,43 xG, Opta назвала це явною гольовою нагодою, але Мораєс втратив шанс зрівняти рахунок. От і аукнулася слабка реалізація, яку в попередніх матчах вдавалося маскувати великою кількістю моментів.

Заміни

Манор Соломон – 5

Як завжди непогано вийшов з лави запасних, замінивши блідого Патріка. Соломон добросовісно відпрацював виділені 30 хвилин, але ніяк не виділився, не придумав нічого особливого та потрапив під розстріл.

Євген Коноплянка – 4

Коноплянка не показав себе з позитивного боку, віддав кілька передач назад і обрізав команду жахливим "сліпим" пасом перед четвертим голом.

Шахтар – Базель: магічне тріо МТМ і перехвалений дебютант – оцінки "гірникам" за передостанній крок до фіналу ЛЄ