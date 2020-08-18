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ІНТЕР - ШАХТАР БАРСЕЛОНА РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Інтер – Шахтар: нейтралізована Бразилія, жах Хочолави, два обличчя Матвієнка – оцінки "гірникам" за кошмарний виліт з ЛЄ

15:20 -
Інтер – Шахтар: нейтралізована Бразилія, жах Хочолави, два обличчя Матвієнка – оцінки "гірникам" за кошмарний виліт з ЛЄ
Інтер – Шахтар: оцінки за півфінал Ліги Європи

Шахтар розгромно програв Інтеру (5:0) та вилетів з Ліги Європи. "Футбол 24" оцінює донецьких футболістів у останньому матчі сезону. Максимальний бал – 10.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Голкіпер

Андрій Пятов – 5

Привіз перший гол, який багато в чому став вирішальним. Ця обрізка – не випадковість, адже Пятов протягом всього матчу не вражав грою ногами. Капітан розігрував м'яч позаду, але з виходом з-під пресингу були проблеми. 9 з 11 виносів Андрія на чужу половину не знайшли адресатів. Взяв два удари від Лаутаро й один від Лукаку, а під час голів його просто розстрілювали (хіба що в п'ятому можна було не пропускати поміж ніг).

Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря

Захисники

Додо – 5,5

Бразилець не наварив так, як інші оборонці, а ще став найкращим у Шахтаря за кількістю вдалих відбирань (3) і виграв 70% єдиноборств. При цьому діяв виключно по флангу, зберігаючи високу позицію, що не допомагало його партнерам захищатися. Додо підключався в атаку та створив один з небагатьох моментів "гірників", простріливши на Мораєса.

Сергій Кривцов – 4,5

Через особливості розміщення Додо покривав велику зону в обороні, однак якістю роботи не відзначився, пускаючи суперників за спину. Повністю програв другий поверх – все проявилося вже в першому голі, коли Кривцов дозволив низькому Лаутаро впритул пробити головою. Кілька разів Сергій намагався розпочати атаку дальнім пасом, але майже все летіло в молоко.

Давід Хочолава – 4

Кошмар і страхіття. Лукаку та Мартінес возили Хочолаву обличчям по газону. Грузин погано обирав позицію та ще й катастрофічно поступався опонентам у швидкості дій і швидкості прийняття рішень. Останні два голи – яскрава демонстрація. Діяв боязливо. На м'ячі також не показав нічогісінько – всі передачі ближньому. І взагалі, хтось пам'ятає, коли Хочолава востаннє провів класний матч?

Микола Матвієнко – 5

Неоднозначний перфоманс Миколи. З одного боку – активність попереду: організував найкращий момент Шахтаря чудовим навісом на Мораєса, дав точну діагональ у штрафний майданчик, коли прострілював Додо, а ще не цурався брати м'яч і тягнути його через півфланг до чужих воріт. Щоправда, погане взаєморозуміння з Тайсоном досі заважає – бразилець часто його ігнорував. З іншого боку – помилки позаду. Зі стартовим свистком тремтіли ноги, а під пресингом Матвієнко взагалі губився. Винен у другому пропущеному м'ячі, бо загубив за спиною Д'Амброзіо та навіть не нав'язав боротьбу. Окрім цього, у Миколи була ще низка менш помітних провалів, коли він не встигав накрити опонентів.

Інтер – Шахтар: історичне побиття ціною фіналу ЛЄ – заявка на Барселону, катастрофа лідерів і український символ

Півзахисники

Тарас Степаненко – 5,5

Традиційно гарував у центрі поля, подекуди встигав на перехоплення, але страхувати доводилося так багато, що Степаненко розірватися не міг. Непогано проявив себе в повітрі, вигравши 4 верхові дуелі. Однак був один величезний мінус – Тарас тотально губився під пресингом. Обрізка перед третім голом – це лише вершина айсберга. Українець в паніці віддав багато неточних передач (найнижча точність в команді після Мораєса).

Маркос Антоніо – 6

Шахтар левову частину ігрового часу стерильно контролював м'яч, а майстер коротких передач почувався як риба у воді. Обстукатися з партнером, протягнути м'яч на пару метрів вперед – от Маркос Антоніо впевнено проходив пресинг. У нього контраст з попередніми матчами найменший. Ноша загострення лежала на плечах інших бразильців, а він досить непогано впорався зі своїми функціями. Якби під завісу першого тайму пробив на 10 сантиметрів нижче – міг стати героєм.

Алан Патрік – 5

Розчарував несміливістю, як і всі його партнери по атаці. Періодами ніби й непогано розганяв атаки, але уникав ризикованих рішень і тому був непомітним. Ще й став одним з найгірших за втратами та програв багато єдиноборств. Від лідерства команди, яке Патрік приміряв у цьому сезоні, вчора не залишилося й сліду. Рання заміна – зайвий доказ невиразної гри.

Вінгери

Марлос – 6

Інтер нейтралізував Марлоса. Він відкривався між лініями, раз по раз готував собі ситуацію для загострення, але в останній момент передумував і робив паралельний пас. Можна говорити про "повні штани", однак попереду все було перекрито, ще й з підстраховкою. Марлос реально оцінював свої сили. Так продовжувалося весь матч. Бразильський козак віддав дві передачі під дальні удари, створивши Маркосу та Тайсону клаптик вільного простору та секунду на підготовку.

Тайсон – 5,5

Єдиний з "гірників", хто хоча б намагався йти у дриблінг (5 спроб, 2 вдалі). Втім, коли йому в першому таймі декілька разів обрубали крила, легко зупинивши рейди, Тайсон також припинив загострювати. Після незручного навісу на Мораєса та поганого удару в дебюті другого тайму більше нічого не записав собі в актив.

Форвард

Жуніор Мораєс – 4,5

Віддав 10 точних передач, 6 з них – розігруючи м'яч з центра поля. Мораєс був абсолютно відрізаним від команди. Не брав участі в побудовах атак, а як із завершенням? Погано. Відкинемо епізоди з прострілом Додо (заблокували) та подачею Тайсона (важко було пробити), але форвард збірної України мусив забивати після кросу Матвієнка. М'яч лягав точно на голову, опоненти його загубили, воротар не поворухнувся... А Жуніор пробив точно в Хандановіча. Удар потягнув на 0,43 xG, Opta назвала це явною гольовою нагодою, але Мораєс втратив шанс зрівняти рахунок. От і аукнулася слабка реалізація, яку в попередніх матчах вдавалося маскувати великою кількістю моментів.

Заміни

Манор Соломон – 5

Як завжди непогано вийшов з лави запасних, замінивши блідого Патріка. Соломон добросовісно відпрацював виділені 30 хвилин, але ніяк не виділився, не придумав нічого особливого та потрапив під розстріл.

Євген Коноплянка – 4

Коноплянка не показав себе з позитивного боку, віддав кілька передач назад і обрізав команду жахливим "сліпим" пасом перед четвертим голом.

Шахтар – Базель: магічне тріо МТМ і перехвалений дебютант – оцінки "гірникам" за передостанній крок до фіналу ЛЄ

blog_ava
Інтер – Шахтар: історичне побиття ціною фіналу ЛЄ – заявка на Барселону, катастрофа лідерів і український символ
04:00
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