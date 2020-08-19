Оболонь-Бровар официально назначила главного тренера

В киевском клубе наконец окончательно определились, кто возглавит команду в новом сезоне.

Валерий Иващенко стал полноценным главным тренером Оболонь-Бровара, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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39-летний специалист работал исполняющим обязанности главного тренера с 8 июля, когда предыдущий наставник команды Олег Мазуренко ушел в отпуск до конца сезона-2019/20. Контракт с коучем подписан сроком на один год.

К слову, Иващенко выступал за Оболонь-Бровар в статусе игрока, а после завершения карьеры в 2014 году начал здесь свой тренерский путь. Он уже имел опыт временной работы главным тренером "пивоваров" в 2017-м.

Напомним, в прошлое сезона киевская команда финишировала в Первой лиге шестой.

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