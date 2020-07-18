Оболонь-Бровар підтримав свого екс-форварда Кузіна – в нього рідкісна форма раку

Київський Оболонь-Бровар висловив підтримку колишньому нападнику команди Арамісу Кузіну, якому нещодавно поставили жахливий діагноз саркома Юїнга.

"Пивовари" провели акцію на підтримку канадського форварда, повідомляє офіційний сайт клубу.

Колишньому нападнику СК Дніпро-1 діагностували рак – йому лише 21 рік

Футболісти, тренерський штаб та персонал Оболоні-Бровара перед початком тренування підтримали свого нещодавнього одноклубника Араміса Кузіна. Гравці київського клубу залишили свої автографи на футболці, в якій грав 21-річний нападника, а потім надішлють її Кузіну. Кілька днів тому він повідомив, що лікарі виявили в нього рідкісну форму раку – саркому Юїнга.

Нагадаємо, що Араміс Кузін захищав кольори "пивоварів" у 2018-2019 рр., а потім перебрався до СК Дніпро-1.

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