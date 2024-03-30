Швед начал проявлять активность с первых минут – Кичак спасал от удара Марьяна под перекладину со штрафного. Вратарь справился еще и с классным добиванием Конопли в другом эпизоде. Но на 16-й минуте Шахтер повел в счете – Швед отдал классную передачу на Сикана, а тот обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

Шахтер одержал седьмую победу подряд в УПЛ, разгромив Оболонь – неудержимый Швед оформил 2+1 и удаление для соперника

На 45-й минуте Марьян забил и сам – Вингер воспользовался ужасной игрой Оболони в защите. Перед перерывом Суханов получил прямую красную за грубый фол против Шведа. Уже в концовке второго тайма Марьян обыгрался в стенку с Траоре и легко переиграл Кичака.