"Він почесний громадянин Харкова, це людина, яка багато зробила і для України. Я дуже хочу попросити всіх журналістів не робити попередніх висновків. Олександр Ярославський – виважена людина, і якщо б він був на цій трасі, я впевнений на 1000%, що він би не допустив таких ситуацій.

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Я знаю Ярославського багато років і можу з впевненістю сказати, що це людина, яка не п'є, веде здоровий образ життя. Треба дочекатися закінчення слідства, потім робити висновки. Хочу попросити журналістів не нападати на Ярославського та не гнатися за сенсаціями, а дочекатися об'єктивного розслідування", – цитує Терехова Суспільне.

Нагадаємо, поліція проводить слідчі дії через смертельну ДТП, в якій фігурує авто з кортежу Олександра Ярославського. Були проведені обшуки в готелі та в помешканні президента Металіста, а його самого чекають на допит після повернення з Лондона.

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