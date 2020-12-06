Форвард Колоса Євген Селезньов розповів, що робитиме після того, як повісить бутси на цвях.

"Я обіцяв Григорію Козловському, що закінчу у нього в Русі. Життя непередбачувана штука. Хочеться стати ще раз найкращим бомбардиром УПЛ. Головне, що є мета.

Селезньов: Крим наразі російський – у мене там мама живе, мені що, від мами відмовитися?

Скільки ще зможу зіграти? Головне, не обманювати футбол, але думаю, півтора року точно зіграю.

Чим займуся після завершення кар'єри? У мене є три-чотири шляхи, якими піду. Є задумки, але говорити зараз про це не хочу. Тренером точно не буду. Агентом – теж. Телеекспертом? Там є Слава Шевчук і Віктор Леоненко – куди ще мені? Почекаємо трохи, майбутнє покаже", – сказав Селезньов у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Колос підписав Євгена Селезньова у вересні на правах вільного агента. У поточному сезоні УПЛ 35-річний нападник провів 8 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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