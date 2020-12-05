"Чи оцінював усі "за" і "проти", коли переходив у російську Кубань? Я не думав, що до такого дійде. Дивись, я тобі пояснюю. Крим наразі російський. У мене зараз мама там живе. Вона не може просто виїхати. Мені що, від матері відмовитися? Чи не заїхати її не забрати?

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На той момент я, може, не все до кінця зважив, швидше за все. Я не думав, що такі наслідки можуть бути. Знаєш, як я кажу: у нас навіть не подвійні, а потрійні стандарти. У нас політики можуть торгувати і робити бізнес з людьми в Росії. А в футбол грати не можна. Чому?

Тобто, комусь можна, а комусь ні? Ні, ми не граємо в ці ігри. Я точно в них грати не буду. Я розумію, що припустився помилки. Для себе розумію. Але я ні перед ким виправдовуватися не хочу і не буду", – зазначив Селезньов у інтерв'ю Вацко Live.

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