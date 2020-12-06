Форвард Колоса Евгений Селезнев рассказал, что будет делать после того, как повесит бутсы на гвоздь.

"Я обещал Григорию Козловскому, что закончу у него в Рухе. Жизнь непредсказуемая штука. Хочется стать еще раз лучшим бомбардиром УПЛ. Главное, что есть цель.

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Сколько еще смогу сыграть? Главное, не обманывать футбол, но думаю, полтора года точно сыграю.

Чем займусь после завершения карьеры? У меня есть три-четыре пути, по которым пойду. Есть задумки, но говорить сейчас об этом не хочу. Тренером точно не буду. Агентом – тоже. Телеэкспертом? Там есть Слава Шевчук и Виктор Леоненко – куда еще мне? Подождем немного, будущее покажет", – сказал Селезнев в программе Вацко Live.

Напомним, Колос подписал Евгения Селезнева в сентябре на правах свободного агента. В текущем сезоне УПЛ 35-летний нападающий провел 8 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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