Зокрема, захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас має чимало варіантів, де продовжити кар'єру. Нещодавно повідомлялося про інтерес топ-клубів з Мадрида, а тепер на горизонті виник Манчестер, повідомляє Sport Witness з посиланням на AS.

Реал і Атлетіко поклали око на гравця Шахтаря – бразилець так і не встиг дебютувати за "гірників"

За інформацією джерела, наразі Сіті та Юнайтед лише оцінюють можливість переманити 18-річного бразильця. Обидва гранди націлені на повноцінний трансфер влітку. Хоча Вінісіус може вже зараз перейти в іншу команду, адже ФІФА призупинила дію контрактів з українськими клубами і дала дозвіл на трансфери.

Нагадаємо, Тобіас приєднався до "гірників" лише взимку, після досягнення повноліття. Інтернасьйонал отримав за нього 6 млн євро. Бразилець підписав контракт з Шахтарем до літа 2026-го, але через початок війни в Україні не встиг дебютувати в офіційних матчах.

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