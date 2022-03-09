Захисник "гірників" Вінісіус Тобіас може продовжити кар'єру в Іспанії. У його послугах зацікавлені мадридські гранди – Реал та Атлетіко.

Нещодавно ФІФА відкрила спеціальне трансферне вікно для легіонерів з України. Іноземні футболісти у зв'язку з бойовими діями можуть безперешкодно підписати тимчасові контракти з іншими клубами до 30 червня 2022 року.

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Ситуацією хочуть скористатися Реал і Атлетіко. Мадридські клуби налаштовані підсилитися 18-річним Вінісіусом Тобіасом із Шахтаря. Вірогідність переходу оцінюють доволі високо, адже за оренду гравця не доведеться платити, повідомляє AS.

"Матрацники" хочуть орендувати бразильця для молодіжної команди, але Дієго Сімеоне планує залучати Тобіаса і до матчів основи. Після відходу Тріпп'єра і травми Шіме Врсалько на правому фланзі захисту Атлетіко виникли проблеми, які планують вирішити за допомогою Вінісіуса.

Що стосується Реала, то "вершкові" стежили за Тобіасом ще кілька років тому, але тоді Шахтар виграв боротьбу за перспективного правого оборонця. Королівський клуб теж хоче орендувати бразильця для молодіжки, але може дати йому шанс і в першій команді.

Нагадаємо, Тобіас приєднався до "гірників" лише взимку, після досягнення повноліття. Інтернасьйонал отримав за нього 6 млн євро. Бразилець підписав контракт з Шахтарем до літа 2026-го, але через початок війни в Україні не встиг дебютувати в офіційних матчах.

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