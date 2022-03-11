В частности, у защитника Шахтера Винисиуса Тобиаса есть немало вариантов, где продолжить карьеру. Недавно сообщалось об интересе топ-клубов из Мадрида, а теперь на горизонте возник Манчестер, сообщает Sport Witness со ссылкой на AS.

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По информации источника, сейчас Сити и Юнайтед только оценивают возможность переманить 18-летнего бразильца. Оба гранда нацелены на полноценный трансфер летом. Хотя Винисиус может уже сейчас перейти в другую команду, ФИФА приостановила действие контрактов с украинскими клубами и дала разрешение на трансферы.

Напомним, Тобиас присоединился к "горнякам" только зимой после достижения совершеннолетия. Интернасьонал получил за него 6 млн евро. Бразилец подписал контракт с Шахтером до лета 2026-го, но из-за начала войны в Украине не успел дебютировать в официальных матчах.

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