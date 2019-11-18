Обі Мікел назвав найлінивішого футболіста серед тих, з ким йому доводилось грати – вибір відверто здивував

Колишній півзахисник лондонського Челсі Джон Обі Мікел відверто висловився про свого колишнього одноклубника – нападника Реала Едена Азара.

"Найлінивіший гравець, з яким довелось пограти? Однозначно, Азар. У нього неймовірний талант. Може, не такий, як у Ліонеля Мессі, але він що завгодно може робити з м'ячем.

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Еден не любив старанно тренуватися. Коли робили якісь вправи, він чекав поки ми закінчимо, просто стоячи поруч і дивлячись на нас. А потім після гри ставав найкращим гравцем матчу. Це неймовірно!", – цитує слова Обі Мікела видання Goal.

Нагадаємо, влітку цього року Обі Мікел перейшов до турецького Трабзонспору з англійського Мідлсбро, а Еден Азар перебрався з Челсі до мадридського Реала.

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