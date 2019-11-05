Азар – чудовий гравець, але він – не Роналду, – Мор'єнтес

Колишній нападник Реала та збірної Іспанії Фернандо Мор'єнтес вважає, що новачок королівського клубу Еден Азар не зможе досягти на Сантьяго Бернабеу статусу Кріштіану Роналду.

"Таких футболістів, як Кріштіану, неможливо замінити. Азар – чудовий гравець, здатний на дуже багато, але це не Роналду, який забиває практично в кожній грі", – цитує Мор'єнтеса iz.ru.

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Нагадаємо, Реал продав Кріштіану Роналду в Ювентус влітку 2018-го року. Цього літа мадридці витратили 100 мільйонів євро на придбання Едена Азара, однак бельгієць поки що не може продемонструвати своїх найкращих якостей у новій команді. У цьому сезоні Азар забив лише один гол в Ла Лізі, зігравши 6 матчів.

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