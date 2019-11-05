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Азар – чудовий гравець, але він – не Роналду, – Мор'єнтес

14:12 345 Читать на русском
Азар – чудовий гравець, але він – не Роналду, – Мор'єнтес
Фернандо Мор'єнтес / Marca

Колишній нападник Реала та збірної Іспанії Фернандо Мор'єнтес вважає, що новачок королівського клубу Еден Азар не зможе досягти на Сантьяго Бернабеу статусу Кріштіану Роналду.

"Таких футболістів, як Кріштіану, неможливо замінити. Азар – чудовий гравець, здатний на дуже багато, але це не Роналду, який забиває практично в кожній грі", – цитує Мор'єнтеса iz.ru.

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Нагадаємо, Реал продав Кріштіану Роналду в Ювентус влітку 2018-го року. Цього літа мадридці витратили 100 мільйонів євро на придбання Едена Азара, однак бельгієць поки що не може продемонструвати своїх найкращих якостей у новій команді. У цьому сезоні Азар забив лише один гол в Ла Лізі, зігравши 6 матчів.

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Теги
Іспанія Фернандо Мор'єнтес Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
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