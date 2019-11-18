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Оби Микел назвал самого ленивого футболиста среди тех, с кем ему приходилось играть – выбор откровенно удивил

09:27 232 Читати українською
Оби Микел назвал самого ленивого футболиста среди тех, с кем ему приходилось играть – выбор откровенно удивил
Джон Оби Микел / Getty Images

Бывший полузащитник лондонского Челси Джон Оби Микел откровенно высказался о своем бывшем одноклубнике – нападающем Реала Эдене Азаре.

"Самый ленивый игрок, с которым приходилось играть? Однозначно, Азар. У него невероятный талант. Может, не такой, как у Лионеля Месси, но он что угодно может делать с мячом.

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Эден не любил усердно тренироваться. Когда делали какие-то упражнения, он ждал пока мы закончим, просто стоя рядом и глядя на нас. А потом после игры становился лучшим игроком матча. Это невероятно!", – цитирует слова Оби Микела издание Goal.

Напомним, летом этого года Оби Микел перешел в турецкий Трабзонспор из английского Мидлсбро, а Эден Азар перебрался из Челси в мадридский Реал.

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