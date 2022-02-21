Новачок "синьо-гранатових" став головним героєм поєдинку проти Валенсії, записавши до свого активу три голи.

Обамеянг виявився першим гравцем у XXI столітті, який оформив хет-трик в чотирьох топ-чемпіонатах – Лізі 1, Бундеслізі, АПЛ і Прімері, інформує Squawka.

Перша розгромна перемога Хаві і прем'єрні голи Обамеянга у відеоогляді матчу Валенсія – Барселона – 1:4

У складі Сент-Етьєна та Арсенала форвард зробив по одному хет-трику, а от за Борусію Д Обама одразу тричі забивав по три голи – Аугсбургу, Гамбургу і Борусії Менхенглабах. Цікаво, що три з шести хет-триків форвард оформив у лютому – схоже, улюблений місяць П'єр-Емеріка.

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Це перші результативні дії габонця у футболці Барселони після переходу з Арсенала. Завдяки перемозі на Местальї підопічні Хаві повернулися в топ-4 Прімери.

Барселона розгромила Валенсію: хет-трик Обамеянга й розкіш Альби повернули "блаугранас" у зону ЛЧ