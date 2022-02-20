Перша розгромна перемога Хаві і прем'єрні голи Обамеянга у відеоогляді матчу Валенсія – Барселона – 1:4
20:20 - Читать на русском
Барселона розібралася з Валенсією у 25-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Френкі де Йонг 32’
Педрі 63’
32’ Френкі де Йонг
63’ Педрі
Каталонці розірвали захист суперника до перерви. Обамеянг дублем відкрив лік своїм голам у складі Барселони, а між точними ударами габонця "втиснувся" Френкі де Йонг.
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Після відпочинку Солер натякнув на камбек Валенсії, але нічого путнього з цього не вийшло. Надії "кажанів" розчавив Педрі, якому вдався прекрасний удар з 23-25 метрів. 4:1 – Хаві Ернандесу знадобилося 18 матчів, щоб здобути першу розгромну перемогу в статусі головного тренера Барселони.
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