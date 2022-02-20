Барселона розібралася з Валенсією у 25-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Каталонці розірвали захист суперника до перерви. Обамеянг дублем відкрив лік своїм голам у складі Барселони, а між точними ударами габонця "втиснувся" Френкі де Йонг.

Барселона розгромила Валенсію: дубль Обамеянга, шедевр Педрі й розкіш Альби повернули "блаугранас" у зону ЛЧ

Після відпочинку Солер натякнув на камбек Валенсії, але нічого путнього з цього не вийшло. Надії "кажанів" розчавив Педрі, якому вдався прекрасний удар з 23-25 метрів. 4:1 – Хаві Ернандесу знадобилося 18 матчів, щоб здобути першу розгромну перемогу в статусі головного тренера Барселони.