Хаві Ернандес після мирової у поєдинку проти Наполі в Лізі Європи здійснив солідну ротацію, змінивши одразу 5 гравців стартової одинадцятки. Барселона виглядала свіжою, але за половину тайму ні вона, ні Валенсія не пробили жодного разу. Надактивним у цей період був Браян Хіль. Перший гострий момент стався на 19 хвилині, коли Торрес прорвався у штрафний і прострілив, але Обамеянг на дальній стійці не встиг замкнути постріл.

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Середина тайму, дебютний удар і... гол. Альба розрізним пасом через пів поля закинув на Обамеянга, габонець промчався до воріт і розстріляв ближній кут Мамардашвілі. Для П'єр-Емеріка це перший м'яч за Барселону! "Кажани" забили у відповідь, але гол був скасований через офсайд. Якусь неймовірну результативність демонструвала Барса: другий постріл по воротах і другий м'яч. Альба знову видав розкішний пас у штрафний, Дембеле в дотик прострілив на лінію воротарського, а Френкі Де Йонг вдало підставив ногу. Через кілька хвилин кіпер Валенсії втретє виймав круглого з воріт: Обамеянг оформив дубль після пасу Гаві. Ось як це було:

Стрімко розвивались події у матчі – Валенсія одразу скоротила відставання. Розкішно після рикошету пробив Солер. Але відеоасистент підказав, що на початку атаки у центрі поля м'яч на кілька сантиметрів вийшов за лінію. "Блаугранас" контролювали хід гри і за тотальної переваги пішли в роздягальню.

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Початок другого тайму був чудовим продовженням першого. "Кажани" відігрались: Хіль знову активізувався на лівому фланзі, подав у карний майданчик, а головою Солер розстріляв тер Штегена. Це взяття воріт вже не скасували. Карлос міг забивати ще двічі: постріл зі штрафного парирував кіпер, а після удару з льоту сфера розминулась зі стійкою.

Гра на зустрічних курсах продовжувала радувати глядачів, а Педрі змусив схопитись їх за голову. З льоту (не без допомоги спини Обамеянга) він шедеврально пробив. Без шансів для Мамардашвілі! Валенсія відповіла трьома поспіль надгострими ударами та солідною навалою. Підопічні Хосе Бордаласа Активно використовували фланги та подачі, але тер Штеген з обороною витримали тиск і після 77 хвилини перевели гру на половину поля суперника.

Валенсії варто віддати належне. Попри різницю у три м'ячі, вона до останнього тиснула на Барсу, створюючи нагоди. Особливо активними були Хіль, Солер та Дуро, але забити більше не змогли. Натомість таку нагоду мали "блуагранас", якби Траоре не запоров контратаку на останніх секундах.

Команда Хаві Ернандеса здобула третю перемогу в чотирьох останніх матчах. Зараз у неї 42 залікові бали й 4-та сходинка (зона Ліги чемпіонів), за додатковими показниками вона обійшла Атлетіко, у якого стільки ж пунктів. Валенсія з 30-ма очками залишилась дванадцятою.

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