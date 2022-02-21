Новичок "сине-гранатовых" стал главным героем поединка против Валенсии, записав в свой актив три гола.

Обамеянг оказался первым игроком в XXI веке, оформившим хет-трик в четырех топ-чемпионатах – Лиге 1, Бундеслиге, АПЛ и Примере, информирует Squawka.

Первая разгромная победа Хави и премьерные голы Обамеянга в видеообзоре матча Валенсия – Барселона – 1:4

В составе Сент-Этьена и Арсенала форвард сделал по одному хет-трику, а вот за Борусию Д. Обама сразу трижды забивал по три гола – Аугсбургу, Гамбургу и Боруссии Менхенглабах. Интересно, что три из шести хет-триков форвард оформил в феврале – похоже, любимый месяц Пьер-Эмерика.

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Это первые результативные действия габонца в футболке Барселоны после перехода из Арсенала. Благодаря победе на Месталье подопечные Хави вернулись в топ-4 Примеры.

Барселона разгромила Валенсию: дубль Обамеянга, шедевр Педри и роскошь Альбы вернули "блаугранас" в зону ЛЧ