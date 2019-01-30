Обамеянг забив 25 голів за Арсенал в АПЛ найшвидше в історії – габонець обійшов навіть Анрі

Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг найшвидше в історії "канонірів" забив 25 голів в АПЛ.

Габонцю знадобилось 37 ігор АПЛ, аби відзначитись у воротах суперника 25 разів. Цей результат є рекордом клубу, повідомляє UberArsenal.

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Обамеянг обігнав навіть Тьєррі Анрі, який витратив 42 гри, аби забити 25 голів. Наступним йде Іан Райт з показником у 51 поєдинок. Санчесу знадобилось 59 матчів, а Адебайору – 62.

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Нагадаємо, Обамеянг перейшов у Арсенал з дортмундської Борусії взимку 2018 року. У поточному сезоні на рахунку 29-річного форварда 18 голів у 30 матчах за "канонірів".