toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРТОН АЛЬБІОН РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Салах, Обамеянг та ще 5 представників АПЛ потрапили в символічну збірну Африки за підсумками року

10:13 206 Читать на русском
Салах, Обамеянг та ще 5 представників АПЛ потрапили в символічну збірну Африки за підсумками року
Садьйо Мане та Мохамед Салах / Фото ФК Ліверпуль

Оголошена збірна найкращих футболістів африканського континенту.

Сім гравців з АПЛ, два з Серії А, один з Прімери, а також представник чемпіонату ПАР увійшли до символічної збірної Африки за підсумками 2018 року.

Салах вдруге поспіль став найкращим футболістом року в Африці

Воротар: Деніс Оньянго (Уганда, Мамелоді Сандаунз).

Захисники: Серж Ор'є (Кот-д'Івуар, Тоттенхем), Мехді Бенатія (Марокко, Ювентус), Ерік Байлі (Кот-д'Івуар, Манчестер Юнайтед), Каліду Кулібалі (Сенегал, Наполі).

Півзахисники: Набі Кейта (Гвінея, Ліверпуль), Томас Партей (Гана, Атлетіко), Ріяд Марез (Алжир, Манчестер Сіті).

Нападники: Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль), П'єр-Емерік Обамеянг (Габон, Арсенал), Садьйо Мане (Сенегал, Ліверпуль).

Теги
Головне Світ Мохамед Салах Мохамед Салах П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Лерой Сане Лерой Сане Ріяд Марез Ріяд Марез Символічна збірна АПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
52
хв
Жирона
20:30
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук