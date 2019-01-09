Салах, Обамеянг та ще 5 представників АПЛ потрапили в символічну збірну Африки за підсумками року

Оголошена збірна найкращих футболістів африканського континенту.

Сім гравців з АПЛ, два з Серії А, один з Прімери, а також представник чемпіонату ПАР увійшли до символічної збірної Африки за підсумками 2018 року.

Салах вдруге поспіль став найкращим футболістом року в Африці

Воротар: Деніс Оньянго (Уганда, Мамелоді Сандаунз).

Захисники: Серж Ор'є (Кот-д'Івуар, Тоттенхем), Мехді Бенатія (Марокко, Ювентус), Ерік Байлі (Кот-д'Івуар, Манчестер Юнайтед), Каліду Кулібалі (Сенегал, Наполі).

Півзахисники: Набі Кейта (Гвінея, Ліверпуль), Томас Партей (Гана, Атлетіко), Ріяд Марез (Алжир, Манчестер Сіті).

Нападники: Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль), П'єр-Емерік Обамеянг (Габон, Арсенал), Садьйо Мане (Сенегал, Ліверпуль).