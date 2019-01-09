Салах, Обамеянг та ще 5 представників АПЛ потрапили в символічну збірну Африки за підсумками року

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Розчарування ситуацією Луніна спонукало Реал продовжити контракт з Навасом, однак є й позитивний варіант розвитку подій
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