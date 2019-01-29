Арсенал хоче обміняти Озіла на Рабйо

Арсенал та ПСЖ можуть обмінятись півзахисниками – Месута Озіла на Адріена Рабйо.

Арсенал запропонував паризькому гранду обмін півзахисниками. Лондонський клуб намагається домовитись про обмін Месута Озіла на Адріена Рабйо.

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"Каноніри" сподіваються переконати ПСЖ розпрощатись з Рабйо вже цієї зими та отримати за нього гравця, повідомляє DailyStar.

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Нагадаємо, контракт Рабйо з ПСЖ втрачає силу влітку цього року, а 23-річний хавбек не хоче продовжувати угоду з парижанами, за що був переведений в дубль.