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Обамеянг забил 25 голов за Арсенал в АПЛ быстрее всех в истории – габонець обошел даже Анри

30 января 20:18 130 Читати українською
Обамеянг забил 25 голов за Арсенал в АПЛ быстрее всех в истории – габонець обошел даже Анри
Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Reuters

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг быстрее всех в истории "канониров" забил 25 голов в АПЛ.

Габонцу понадобилось 37 игр АПЛ, чтобы отметиться в воротах соперника 25 раз. Этот результат является рекордом клуба, сообщает UberArsenal.

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Обамеянг обогнал даже Тьерри Анри, который потратил 42 игры, чтобы забить 25 голов. Следующим идет Иан Райт с показателем в 51 поединок. Санчесу понадобилось 59 матчей, а Адебайору – 62.

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Напомним, Обамеянг перешел в Арсенал из дортмундской Боруссии зимой 2018 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда 18 голов в 30 матчах за "канониров".

Теги
Англия Арсенал Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Тьерри Анри Тьерри Анри Тьерри Анри Тьерри Анри
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