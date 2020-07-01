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Обамеянг встановив рекорд Арсенала за результативністю – форвард скористався ляпом голкіпера

1 липня 21:21 - Читать на русском
Обамеянг встановив рекорд Арсенала за результативністю – форвард скористався ляпом голкіпера
П'єр-Емерік Обамеянг / Фото ФК Арсенал

Поєдинок 32-го туру АПЛ проти Норвіча залишиться пам'ятним для форварда Арсенала П'єр-Емеріка Обамеянга.

33’ П'єр-Емерік Обамеянг
38’ Граніт Джака
67’ П'єр-Емерік Обамеянг
81’ Седрік Соареш
 
Лукас Рупп 31’
31’ Лукас Рупп
33’ П'єр-Емерік Обамеянг
38’ Граніт Джака
67’ П'єр-Емерік Обамеянг
81’ Седрік Соареш

Обамеянг відкрив рахунок у зустрічі, скориставшись курйозною помилкою воротаря Норвіча. Голкіпер вирішив ногами обіграти досвідченого нападника і прогнозовано програв.

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Цей гол став 50-м для 31-річного габонця в АПЛ у футболці Арсенала, для цього йому знадобилось 79 матчів. Раніше нікому в історії лондонського клубу не вдавалось так швидко досягти відмітки у 50 голів, повідомляє Squawka Football.

У нинішньому сезоні АПЛ Обамеянг провів 29 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та трьома асистами.

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Теги
Англія Відеоновини Арсенал Арсенал Рекорди Арсенал - Норвіч П'єр-Емерік П'єр-Емерік Обамеянг
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