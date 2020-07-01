Обамеянг встановив рекорд Арсенала за результативністю – форвард скористався ляпом голкіпера

Поєдинок 32-го туру АПЛ проти Норвіча залишиться пам'ятним для форварда Арсенала П'єр-Емеріка Обамеянга.

Обамеянг відкрив рахунок у зустрічі, скориставшись курйозною помилкою воротаря Норвіча. Голкіпер вирішив ногами обіграти досвідченого нападника і прогнозовано програв.

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Цей гол став 50-м для 31-річного габонця в АПЛ у футболці Арсенала, для цього йому знадобилось 79 матчів. Раніше нікому в історії лондонського клубу не вдавалось так швидко досягти відмітки у 50 голів, повідомляє Squawka Football.

У нинішньому сезоні АПЛ Обамеянг провів 29 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та трьома асистами.

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GOAL: Arsenal 1 - 0 Norwich City. Pierre-Emerick Aubameyang has just been given an early Christmas present. #ARSNOR #AFC



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pic.twitter.com/crT2M6iMtY — FootballTV (@_FootballTV) July 1, 2020