Обамеянг встановив рекорд Арсенала за результативністю – форвард скористався ляпом голкіпера

Поєдинок 32-го туру АПЛ проти Норвіча залишиться пам'ятним для форварда Арсенала П'єр-Емеріка Обамеянга.
Обамеянг відкрив рахунок у зустрічі, скориставшись курйозною помилкою воротаря Норвіча. Голкіпер вирішив ногами обіграти досвідченого нападника і прогнозовано програв.
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Цей гол став 50-м для 31-річного габонця в АПЛ у футболці Арсенала, для цього йому знадобилось 79 матчів. Раніше нікому в історії лондонського клубу не вдавалось так швидко досягти відмітки у 50 голів, повідомляє Squawka Football.
У нинішньому сезоні АПЛ Обамеянг провів 29 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та трьома асистами.
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