Обамеянг установил рекорд Арсенала по результативности – форвард воспользовался ляпом вратаря

Поединок 32-го тура АПЛ против Норвича останется памятным для форварда Арсенала Пьер-Эмерика Обамеянга.
Обамеянг открыл счет во встрече, воспользовавшись курьезной ошибкой вратаря Норвича. Голкипер решил ногами обыграть опытного нападающего и прогнозируемо проиграл.
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Этот гол стал 50-м для 31-летнего габонцев в АПЛ в футболке Арсенала, для этого ему понадобилось 79 матчей. Ранее никому в истории лондонского клуба не удавалось так быстро достичь отметки в 50 голов, сообщает Squawka Football.
В нынешнем сезоне АПЛ Обамеянг провел 29 матчей, в которых отметился 18-ю голами и тремя ассистами.
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