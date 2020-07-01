Обамеянг установил рекорд Арсенала по результативности – форвард воспользовался ляпом вратаря

Поединок 32-го тура АПЛ против Норвича останется памятным для форварда Арсенала Пьер-Эмерика Обамеянга.

Обамеянг открыл счет во встрече, воспользовавшись курьезной ошибкой вратаря Норвича. Голкипер решил ногами обыграть опытного нападающего и прогнозируемо проиграл.

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Этот гол стал 50-м для 31-летнего габонцев в АПЛ в футболке Арсенала, для этого ему понадобилось 79 матчей. Ранее никому в истории лондонского клуба не удавалось так быстро достичь отметки в 50 голов, сообщает Squawka Football.

В нынешнем сезоне АПЛ Обамеянг провел 29 матчей, в которых отметился 18-ю голами и тремя ассистами.

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GOAL: Arsenal 1 - 0 Norwich City. Pierre-Emerick Aubameyang has just been given an early Christmas present. #ARSNOR #AFC



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