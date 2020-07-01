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Обамеянг установил рекорд Арсенала по результативности – форвард воспользовался ляпом вратаря

1 июля 21:21 - Читати українською
Обамеянг установил рекорд Арсенала по результативности – форвард воспользовался ляпом вратаря
Пьер-Эмерик Обамеянг/ Фото ФК Арсенал

Поединок 32-го тура АПЛ против Норвича останется памятным для форварда Арсенала Пьер-Эмерика Обамеянга.

33’ Пьер-Эмерик Обамеянг
38’ Гранит Джака
67’ Пьер-Эмерик Обамеянг
81’ Седрик Соареш
 
Лукас Рупп 31’
31’ Лукас Рупп
33’ Пьер-Эмерик Обамеянг
38’ Гранит Джака
67’ Пьер-Эмерик Обамеянг
81’ Седрик Соареш

Обамеянг открыл счет во встрече, воспользовавшись курьезной ошибкой вратаря Норвича. Голкипер решил ногами обыграть опытного нападающего и прогнозируемо проиграл.

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Этот гол стал 50-м для 31-летнего габонцев в АПЛ в футболке Арсенала, для этого ему понадобилось 79 матчей. Ранее никому в истории лондонского клуба не удавалось так быстро достичь отметки в 50 голов, сообщает Squawka Football.

В нынешнем сезоне АПЛ Обамеянг провел 29 матчей, в которых отметился 18-ю голами и тремя ассистами.

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Теги
Англия Арсенал Арсенал Рекорды Арсенал - Норвич Пьер-Эмерик Пьер-Эмерик Обамеянг
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