Сьогодні, 2 лютого, Барса таки оголосила про підписання П'єр-Емеріка Обамеянга. Угода розрахована до літа 2025 року з можливістю дострокового розірвання по завершенні сезону 2022/23.

Обамеянг офіційно став гравцем Барселони

"Я дуже щасливий і задоволений перебуванням тут. Дуже хочу нарешті вийти на поле. Останній день трансферного вікна був неймовірно важким. Але, врешті-решт, я тут.

Барселона – один із найвеличнішних клубів світу, для мене велика честь опинитися в цій команді. Саме тому я підписав контракт з Барсою", – цитує Обамеянга Mundo Deportivo.

Дебютувати за нову команду 32-річний габонець може вже 6 лютого у поєдинку проти Атлетіко Мадрид. Востаннє нападник виходив на поле в офіційному матчі ще 6 грудня.

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