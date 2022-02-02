Про перехід 32-річного габонця Барселона оголосила на своєму офіційному сайті. Обамеянг дістався каталонцям безкоштовно, адже раніше узгодив достроковий розрив контракту з Арсеналом.

Обамеянг заради Барселони погодився знизити зарплату у 84 рази

Угода розрахована до 30 червня 2025 року з можливістю дострокового розірвання по завершенні сезону 2022/23. Розмір відступних – 100 млн євро.

Ла Ліга вже зареєструвала трансфер П'єр-Емеріка, який пішов на вражаюче скорочення зарплатні заради підписання контракту з Барсою. Щоправда, за інформацією The Times, Арсенал заплатив форварду 8 млн фунтів за достроковий відхід, адже його угода була розрахована до 30 червня 2023-го.

Таким чином, новачок може дебютувати вже в найближчому матчі проти Атлетіко, який відбудеться 6 лютого на Камп Ноу.

Обамеянг перебрався в Арсенал взимку 2018-го з Борусії Дортмунд за 63 млн євро. За лондонський клуб зіграв 163 матчі та забив 92 голи. У грудні був відсторонений від тренувань і позбавлений капітанської пов'язки за порушення дисципліни.

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