"Я найкрутіший капітан в АПЛ, а може, й у світі! Якщо чесно, я намагаюсь бути прикладом. Це найважливіша риса для капітана. Ти намагаєшся надихнути не лише молодих хлопців у команді, а й старших футболістів.

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Я намагаюся робити все, що в моїх силах, віддаю все, що можу, заради клубу. Це робота капітана. Потрібно приймати це. Це чудова робота, найприємніша у футболі. Це точно", – заявив габонець для сайту "канонірів".

У нинішньому сезоні АПЛ Обамеянг провів 10 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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