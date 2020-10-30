Зірка Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг вирішив витратити частину своєї космічної зарплати на нерухомість.

У районі Північного Лондона з'явився розкішний особняк, який належить П'єр-Емеріку Обамеянгу, повідомляє The Sun. Габонець побудував собі житло, знісши старовинний будинок 1930-х років.

Обамеянг офіційно продовжив співпрацю з Арсеналом

Нове "гніздо" форварда Арсенала облаштоване тренежерним залом, басейном, джакузі, парною, сауною а також винним льохом.

Варто відзначити, що Обамеянг є найвисокооплачуванішим футболістом "канонірів", зарплата гравця становить близько 400 тисяч євро на тиждень.

"Легше додзвонитися до Обами, ніж до Мессі". Правила життя Дієго Марадони