Обамеянг побудував розкішний будинок, який нагадує спа-центр
30 жовтня 23:40 - Читать на русском
Зірка Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг вирішив витратити частину своєї космічної зарплати на нерухомість.
У районі Північного Лондона з'явився розкішний особняк, який належить П'єр-Емеріку Обамеянгу, повідомляє The Sun. Габонець побудував собі житло, знісши старовинний будинок 1930-х років.
Обамеянг офіційно продовжив співпрацю з Арсеналом
Нове "гніздо" форварда Арсенала облаштоване тренежерним залом, басейном, джакузі, парною, сауною а також винним льохом.
Варто відзначити, що Обамеянг є найвисокооплачуванішим футболістом "канонірів", зарплата гравця становить близько 400 тисяч євро на тиждень.
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