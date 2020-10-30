Обамеянг построил роскошный дом, который напоминает спа-центр
23:40 - Читати українською
Звезда Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг решил потратить часть своей космической зарплаты на недвижимость.
В районе Северного Лондона появился роскошный особняк, который принадлежит Обамеянгу, сообщает The Sun. Габонец построил себе жилье, снеся старинный дом 1930-х годов.
Обамеянг официально продолжил сотрудничество с Арсеналом
Новое "гнездо" форварда Арсенала оборудовано тренежерним залом, бассейном, джакузи, парной, сауной а также винным погребом.
Стоит отметить, что Обамеянг является самым высокооплачиваемым футболистом "канониров", зарплата игрока составляет около 400 тысяч евро в неделю.
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