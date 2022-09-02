Нападник П'єр-Емерік Обамеянг після піврічних виступів в Іспанії повертається на Туманний Альбіон.

33-річний габонець став шостим новачком Челсі у літнє міжсезоння. Його контракт розрахований на два роки, інформує пресслужба клубу.

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Барселона заробила на продажі П'єр-Емеріка 12 мільйонів євро, хоч підписала його лише взимку. Обамеянг чудово провів останні чотири місяці минулого сезону, ставши найкращим бомбардиром команди (23 матчі, 13 голів) разом із Мемфісом. У поточній кампанії форвард провів на футбольному полі лише 8 хвилин.

Новий власник "синіх" Тодд Бьолі задоволений таким зірковим підписанням. "П'єр-Емерік – елітний форвард зі серйозними виступами в АПЛ, його прибуття підсилить наш склад, дасть нам більше можливостей в атаці. Ми раді, що матимемо такого гравця у новій ері Челсі. З нетерпінням чекаємо на співпрацю з ним", – заявив керівник.

Нагадаємо, Обамеянг провів на Туманному Альбіоні 4 роки (січень 2018-січень 2022-го). У футболці Арсенала він награв 163 матчі, у яких відзначився 92 голами й 21 асистом.

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