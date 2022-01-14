Медперсонал збірної Габону заборонив П'єр-Емеріку Обамеянгу брати участь у матчі Кубка Африки проти Гани.

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Під час огляду у 32-річного форварда виявили проблеми із серцем. Ситуація не є загрозливою, але лікарі вирішили не ризикувати здоров'ям П'єр-Емеріка. Нещодавно нападник перехворів на коронавірус.

Нагадаємо, через порушення дисципліни Обамеянг не потрапляє до заявки Арсенала ще з початку грудня. За чутками, лондонці виставили свою зірку на трансфер.

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