Медперсонал сборной Габона запретил Пьер-Эмерику Обамеянгу участвовать в матче Кубка Африки против Ганы.

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Во время осмотра у 32-летнего форварда были обнаружены проблемы с сердцем. Ситуация не угрожающая, но врачи решили не рисковать здоровьем Пьер-Эмерика. Недавно нападавший переболел коронавирусом.

Напомним, из-за нарушения дисциплины Обамеянг не попадает в заявку Арсенала еще с начала декабря. По слухам, лондонцы выставили свою звезду на трансфер.

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