Баварія виявила у Девіса хворобу серця – канадця негайно відсторонили від тренувань
Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн повідомив невтішні новини щодо 21-річного захисника Альфонсо Девіса.
"Вчора ми проводили контрольне обстеження гравців, які перехворіли коронавірусом. У Альфонсо виявили ознаки легкого міокардиту.
Футболіст пережив серцевий напад під час матчу в Катарі – моторошне відео
Наразі він не тренується. Він точно не буде доступний протягом наступних кількох тижнів. Цей міокардит на УЗД виглядає не так драматично, є лише легкі ознаки. Це має зажити, але лікування точно триватиме деякий час", – цитує Нагельсманна прес-служба Баварії.
Додамо, що в поточному сезоні Девіс провів 23 матчі та відзначився 6 результативними передачами.
"У мене з Еріксеном однаковий діагноз": у футбол потрапив через оголошення в газеті, грав у Петракова, запалює в Харкові