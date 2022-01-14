"Вчора ми проводили контрольне обстеження гравців, які перехворіли коронавірусом. У Альфонсо виявили ознаки легкого міокардиту.

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Наразі він не тренується. Він точно не буде доступний протягом наступних кількох тижнів. Цей міокардит на УЗД виглядає не так драматично, є лише легкі ознаки. Це має зажити, але лікування точно триватиме деякий час", – цитує Нагельсманна прес-служба Баварії.

Додамо, що в поточному сезоні Девіс провів 23 матчі та відзначився 6 результативними передачами.

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