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Обамеянг готовий приєднатися до Барселони у січні

10:23 1129 Читать на русском
Обамеянг готовий приєднатися до Барселони у січні
П'єр-Емерік Обамеянг / Getty Images

Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг може змінити клуб під час зимового трансферного вікна.

Габонець серйозно розглядає варіант з переходом в Барселону, стверджує Mundo Deportivo.

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Каталонці знають про те, що Обамеянг розчарований поточним станом Арсенала і розраховує на боротьбу за трофеї. Зірковий форвард може створити тиск на свій клуб, щоб прискорити переговори. Втім, "каноніри" не збираються відпускати лідера, який нещодавно отримав капітанську пов'язку. Ситуація залежатиме від самого Обамеянга – якщо нападник наполягатиме на своєму трансфері, то Барселона зробить все можливе для підписання габонця.

У сезоні 2019/20 Обамеянг є найкращим бомбардиром Арсенала – 16 голів і 2 асисти в 26 матчах.

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Англія Трансфери Іспанія Арсенал Арсенал П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Барселона Барселона Трансфери Барселони
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