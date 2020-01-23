Обамеянг готов присоединиться к Барселоне в январе

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клуб во время зимнего трансферного окна.

Габонец серьезно рассматривает вариант с переходом в Барселону, утверждает Mundo Deportivo.

Месси озвучил Сетьену кандидатуру форварда на замену Суаресу, – СМИ

Каталонцы знают о том, что Обамеянг разочарован текущим состоянием Арсенала и рассчитывает на борьбу за трофеи. Звездный форвард может создать давление на свой клуб, чтобы ускорить переговоры. Впрочем, "канониры" не собираются отпускать лидера, который недавно получил капитанскую повязку. Ситуация будет зависеть от самого Обамеянга – если нападающий будет настаивать на своем трансфере, то Барселона сделает все возможное для подписания габонца.

В сезоне 2019/20 Обамеянг является лучшим бомбардиром Арсенала – 16 голов и 2 ассиста в 26 матчах.

Барселона выгрызла победу над Ибицой в Кубке Испании – Сетьен провалил план на игру, но спасся заменами