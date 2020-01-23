toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ИБИЦА - БАРСЕЛОНА

Обамеянг готов присоединиться к Барселоне в январе

10:23 196 Читати українською
Обамеянг готов присоединиться к Барселоне в январе
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клуб во время зимнего трансферного окна.

Габонец серьезно рассматривает вариант с переходом в Барселону, утверждает Mundo Deportivo.

Месси озвучил Сетьену кандидатуру форварда на замену Суаресу, – СМИ

Каталонцы знают о том, что Обамеянг разочарован текущим состоянием Арсенала и рассчитывает на борьбу за трофеи. Звездный форвард может создать давление на свой клуб, чтобы ускорить переговоры. Впрочем, "канониры" не собираются отпускать лидера, который недавно получил капитанскую повязку. Ситуация будет зависеть от самого Обамеянга – если нападающий будет настаивать на своем трансфере, то Барселона сделает все возможное для подписания габонца.

В сезоне 2019/20 Обамеянг является лучшим бомбардиром Арсенала – 16 голов и 2 ассиста в 26 матчах.

Барселона выгрызла победу над Ибицой в Кубке Испании – Сетьен провалил план на игру, но спасся заменами

blog_ava
Артета заинтересован в трансфере Матвиенко – тренер Арсенала следил за защитником Шахтера в течение двух лет
08:58
385
Теги
Трансферы Арсенал Арсенал Англия Испания Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Барселона Барселона Трансферы Барселоны
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
46
мин
Вулверхэмптон
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук