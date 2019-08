Ярмоленко не потрапив у заявку Вест Хема на матч Кубка ліги проти Ньюпорта

Вест Хем оголосив список футболістів, які зможуть зіграти у матчі 1/32 фіналу Кубка англійської Ліги проти Ньюпорт Каунті.

У переліку, який налічує 18 футболістів, не опинилось українського вінгера Андрія Ярмоленка. Зауважимо, що матч відбудеться сьогодні, 27 серпня. Початок о 21:45.

Нагадаємо, українець лише нещодавно відновився від тяжкої травми, через яку не грав 10 місяців. У новому сезоні 29-річний вінгер зіграв у двох матчах, провівши на полі 68 хвилин.

