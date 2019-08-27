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Ярмоленко не потрапив у заявку Вест Хема на матч Кубка ліги проти Ньюпорта

21:09 513 Читать на русском
Ярмоленко не потрапив у заявку Вест Хема на матч Кубка ліги проти Ньюпорта
Андрій Ярмоленко / Вест Хем

Українець Андрій Ярмоленко не зіграє за Вест Хем у матчі Кубка ліги проти Ньюпорта.

Вест Хем оголосив список футболістів, які зможуть зіграти у матчі 1/32 фіналу Кубка англійської Ліги проти Ньюпорт Каунті.

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У переліку, який налічує 18 футболістів, не опинилось українського вінгера Андрія Ярмоленка. Зауважимо, що матч відбудеться сьогодні, 27 серпня. Початок о 21:45.

Нагадаємо, українець лише нещодавно відновився від тяжкої травми, через яку не грав 10 місяців. У новому сезоні 29-річний вінгер зіграв у двох матчах, провівши на полі 68 хвилин.

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Теги
Англія Головне Кубок англійської ліги Вест Хем Вест Хем Ньюпорт Каунті Ньюпорт Каунті Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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