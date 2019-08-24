Уотфорд – Вест Хем: Ярмоленко зіграв найкращий матч за 10 місяців, геніальна заміна українця і магія Аллє на всі 40 млн

Вест Хем обіграв Уотфорд 3:1 на виїзді у 3-му турі чемпіонату Англії. Андрій Ярмоленко зіграв з перших хвилин і відіграв трохи більше тайму. Рахунок і звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Ярмоленко вперше за 10 місяців вийшов у стартовому складі Вест Хема на офіційний матч. Його команда спробувала продовжити серію поразок Уотфорда в АПЛ, яка тривала 5 ігор, в пошуках своєї дебютної звитяги в сезоні 2019/20. Вест Хем забив швидкий гол. Нобл реалізував пенальті, призначений за фол проти Лансіні. Згодом Ярмоленко зіграв у відборі та блискуче розібрався з опонентами. Андрій розвернув атаку на кілька дотиків, яку завершував Лансіні після пасу Андерсона – повз ворота. У господарів Деулофеу влучив у каркас воріт з чудової позиції, але не біда. Той же екс-вінгер Барселони розпочав гольову атаку, Х'юз продовжив, а Грей завершив ударом у дальній кут.

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Ярмоленко виграв верхову боротьбу і скинув під удар Аллє, але той не зміг пробити як належить в акробатичному стрибку а-ля Ібрагімовіч. В іншому епізоді Андрій втратив м'яч на чужій половині, й Уотфорд вибіг у швидку контру його флангом. Пощастило, що Грей не влучив у ворота з вбивчої дистанції. Фантастичний момент втрачає Ярмоленко! Андерсон влучає у стійку, а українець з метра не може добити у порожні ворота – надто незграбно склався до м'яча і не зміг навіть пробити. Ще один момент створює екс-динамівець для того ж Феліпе. Зібрав Андрій біля себе захисників і віддав, але бразилець загрався.

Довгоочікуване повернення Ярмоленка у стартовий склад у відеоогляді матчу Уотфорд – Вест Хем – 1:3

Жваві 45 хвилин матчу побачили глядачі на Вікерейдж Роуд. Уотфорд частіше контролював м'яч (52 на 48) і пробивав по воротах (13:7), але Вест Хем влучніше бив (1:3). У першому таймі 29-річний гравець збірної України відіграв провідну роль. Саме його фланг був найвразливішим у захисті, де Ярмола не завжди встигав допомогти Фредеріксу. Крім того, українець 7 разів втрачав володіння, тоді як відвоював його тричі. Віддав 2 ключові передачі та виграв половину єдиноборств. Ярмоленко пасував з найгіршим відсотком у Вест Хемі (73%) після воротаря і центрбека, але загалом був чи не найгострішим серед гостей. Утім, його промах наприкінці тайму свідчить, що Андрій наразі далекий від ідеальної форми та звичної різкості.

І знову 7-й номер гостей створює момент. На 50-й хвилині Ярмоленко пробив метрів з 25-и, і Фостер з величезними труднощами виловив снаряд з дев'ятки. Нереальний момент втрачає Уотфорд. Грей вивів Х'юза на порожні ворота, але той диво пробив вище з метра. Пеллегріні раптово вирішив замінити Ярмоленка на 55-й. Замість нього вийшов Антоніо і відразу ж запоров момент, відпустивши м'яч задалеко замість того, щоб вийти на побачення з голкіпером.

Андерсон віддав гольовий пас на блюдечку для Аллє, і найдорожчий трансфер в історії Вест Хема замкнув простріл у порожні ворота. А згодом французький нападник забив суперударом через себе. Відзначаємо, як у двох поспіль епізодах Антоніо, що замінив Ярмоленка, блискуче зіграв головою. Спочатку заробив кутовий, а потім влучив у поперечину, після чого Аллє добив ножицями.

Уотфорд ще постріляв по воротах, але з тим же успіхом, що і в першому таймі. Вест Хем бив утричі прицільніше та закономірно здобув першу перемогу в сезоні як банально класніша команда. "Шершні" ж задовольняються першим голом і 3-ю поспіль поразкою в АПЛ 2019/20.

Ярмоленко вже краще, але його заміна дала більше ефекту

Вінгер збірної України не був таким агресивним в атаці останні 10 місяців, більшість з яких він провів на лікарняному. Перший вихід в основі Вест Хема за майже рік приніс непогані особисті результати, але перемогу партнери вибороли вже після заміни екс-динамівця на 55-й. За версією як Whoscored, так і Sofascore Ярмоленко отримав високі 7,1 бала. Виграв 6 єдиноборств з 10-и, створив 2 моменти партнерам, один раз влучив у площину воріт. Третій (!) у Вест Хемі за підкатами (2, обидва вдалі) і ключовими передачами (2), 5-й за підбираннями (4). Андрій також 1 раз перехопив м'яч і виконав 2 невдалі довгі паси.

Виграв одну повітряну дуель (міг стати автором гольового пасу якби Аллє прошив Фостера), заробив 1 фол. Поступився тільки Андерсону та Масуаку за кількістю обіграшів. У партнерів 3 з 3 спроб успішні, в українця 2 з 2. Проблема в тому, що забракло фінального удару чи пасу, який би реалізували партнери. Фізично Ярмоленко ще не стягує провести весь матч і виглядає важкувато, але його класу вистачає, щоб вірити у прогрес форми. Коли він почне забивати чи тішити фанатів асистами, а взаємодія з тим же Аллє вже виглядає цікаво, прийде необхідна впевненість, якої після такого тривалого відновлення відчутно бракує.

Антоніо вийшов замість українця тоді, коли здавалося, що Андрій все ще має, що запропонувати. Пеллегріні геніально відчув момент. Майкл вийшов і за 35 хвилин на полі замучив суперника своєю фізичною міццю. Може, це не найкласніший гравець, в якого обмежений набір ролей, але проти таких ось аутсайдерів саме те, що лікар прописав. Продавити, відтиснути корпусом, виграти другий поверх, пробити щосили. Антоніо дав Пеллегріні все необхідне для перемоги, а поки Вест Хем забивав, Уотфорд геть забув про атаки.

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За очікуваними голами команди награли на рахунок 2,04 – 3,63 xG. Забив Х'юз у порожні ворота, саме 2 "шершні" б і вколотили. Ну, а Вест Хем створив більше моментів, ніж за обидва попередні тури поточного сезону (сумарно 1,94 очікуваного гола у двох іграх). Навіть, якщо відняти 0,8 ймовірності забити, в які оцінюють пенальті. Давненько "молоти" не купували настільки якісного форварда, який не тільки забити з кількох метрів здатен, але й фактично з нічого. Себастьєн Аллє дістався лондонцям за рекордні 40 млн євро, і сьогодні двічі видав Златана. Один з цих моментів завершився взяттям воріт.

Екс-нападник Айнтрахта вступив у 24 дуелі, вигравши 12 – в обох номінаціях з великим відривом попереду всіх. Ну, і як не згадати Мануеля Лансіні, який знову був королем пасу, зокрема, у фінальній третині поля. Аргентинець своїми передачами створив 6 моментів для партнерів і був успішний як у подачах, так і дальніх пасах. А Деклайн Райс і Феліпе Андерсон вкотре зробили свою справу. Перший став стіною у центрі та лідером за підкатами, другий створив парочку супермоментів і був бездоганний у дриблінгу. Хоча загалом цей тріумф варто потроху забувати. Уотфорд нині – абсолютно розібрана команда, яка влітає усім.