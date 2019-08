Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на матч Кубка лиги против Ньюпорта

Вест Хэм огласил список футболистов, которые смогут сыграть в матче 1/32 финала Кубка английской Лиги против Ньюпорт Каунти.

В перечне, который насчитывает 18 футболистов, не оказалось украинского вингера Андрея Ярмоленко. Заметим, что матч состоится сегодня, 27 августа. Начало в 21:45.

Напомним, украинец только недавно восстановился от тяжелой травмы, из-за которой не играл 10 месяцев. В новом сезоне 29-летний вингер сыграл в двух матчах, проведя на поле 68 минут.

The first starting XI of our @Carabao_Cup campaign! pic.twitter.com/EUmQBbNK1e