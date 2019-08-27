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Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на матч Кубка лиги против Ньюпорта

21:09 68 Читати українською
Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на матч Кубка лиги против Ньюпорта
Андрей Ярмоленко / Вест Хэм

Украинец Андрей Ярмоленко не сыграет за Вест Хэм в матче Кубка лиги против Ньюпорта.

Вест Хэм огласил список футболистов, которые смогут сыграть в матче 1/32 финала Кубка английской Лиги против Ньюпорт Каунти.

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В перечне, который насчитывает 18 футболистов, не оказалось украинского вингера Андрея Ярмоленко. Заметим, что матч состоится сегодня, 27 августа. Начало в 21:45.

Напомним, украинец только недавно восстановился от тяжелой травмы, из-за которой не играл 10 месяцев. В новом сезоне 29-летний вингер сыграл в двух матчах, проведя на поле 68 минут.

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Кубок английской лиги Вест Хэм Вест Хэм Англия Ньюпорт Каунти Ньюпорт Каунти Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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