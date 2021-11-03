Керівництво Ньюкасла продовжує пошуки тренера, який спробує врятувати команду від вильоту з АПЛ.

Після відмови Унаї Емері новим фаворитом "сорок" став Едді Хау, повідомляє Telegraph.

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Останнім місцем роботи 43-річного фахівця був Борнмут. За 8 років під керівництвом Хау "вишні" подолали шлях від третього дивізіону до АПЛ. Втім, у сезоні 2019/20 команда вилетіла з еліти, що призвело до розриву контракту. Відтоді англієць залишається безробітним.

Нагадаємо, після 10 турів Ньюкасл бореться за виживання, розташувавшись на 19-й сходинці у турнірній таблиці АПЛ.

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