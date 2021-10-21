Бідний старий Стів Брюс нарешті був звільнений з посади головного тренера Ньюкасла після двох тижнів гарячих спекуляцій щодо його майбутнього. Людиною, яка обиратиме склад на матч із Пелас на вихідних, став Грем Джонс у статусі в. о. керманича. Хто він такий, розібрався авторитетний журнал FourFourTwo.

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Джонс тренує з 2007 року, коли вирішив повісити бутси на цвях після доволі посередньої ігрової кар'єри – Донкастер, Віган, Сент-Джонстон і Саутенд – і приєднався до штабу Роберто Мартінеса в Суонсі. Потім він разом із Мартінесом перебрався до Вігана в 2009-му та провів 4 роки з Латікс. У той час його пов'язували з вакантною посадою керманича колишнього клубу – Брендан Роджерс якраз змінив Суонсі на Ліверпуль, а згодом сватали на місце Едді Хау в Борнмуті. Та жодна з угод так і не була реалізована.

За цим Мартінес узяв Джонса з собою до Евертона, а потім – у збірну Бельгії, поки той не пішов асистентом у Вест Бромвіч Даррена Мура в 2018 році. Коли Мур зі своїм штабом був звільнений у березні 2019-го, Джонс узявся за свою першу керівну роль. Влітку він розпочав роботу на чолі новачка Чемпіоншипа – Лутона. Тренер оформив низку підписань, але покинув посаду за обопільною згодою у квітні, коли "капелюшники" опинилися у зоні вильоту на час локдауну.

Відтоді він працював як асистент у Борнмуті з Джейсоном Тінделлом і в Ньюкаслі зі Стівом Брюсом. Джонс також увійшов до тренерського штабу збірної Англії на Євро-2020, де консультував Гарета Саутгейта з питань тактики.

Враховуючи список імен, пов'язаних із тепленьким місцем на чолі "сорок", для багатьох стане сюрпризом, що Джонс розглядається босами і на роль виконувача обов'язків тренера, і на постійну роботу. Він дуже високо цінується клубом, особливо Амандою Стейвлі, яка допомогла аравійцям закрити угоду з купівлі Ньюкасла.

Вважається відмінним тактиком із глибоким розумінням гри. Каллум Вілсон навіть описав уродженця Гейтсхеда більше тактично обізнаним, аніж Стів Брюс – серйозний камінь в город тепер колишнього багатостраждального менеджера "сорок".

Однак, передусім Джонс – надійна пара рук, виконавець, який добре розуміє, як отримати максимальну віддачу від гравців і відштовхнутися від сильних сторін виконавців. Якщо він впорається з цим завданням, то, можливо, в січні йому довірять солідний трансферний бюджет.

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