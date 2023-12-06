Поуп вивихнув під час матчу з Манчестер Юнайтед (1:0). Після матчу головний тренер "сорок" Едді Хау зазначив, що у воротаря ще є шанс повернутися до чемпіонату Європи, який відбудеться наступного літа.

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Як інформує ВВС, у клубі очікують, що Поуп пропустить чотири місяці. Він поповнив список травмованих – раніше в лазареті команди перебували Каллум Вілсон, Харві Барнс, Джейкоб Мерфі, Джо Віллок, Свен Ботман і Ден Берн. У найближчих матчах захищати ворота Ньюкасла буде резервний голкіпер Мартін Дубравка.

У цьому сезоні Поуп провів 5 "сухих" матчів в АПЛ – найбільше разом з Андре Онана (МЮ) і Семом Джонстоном (Крістал Пелас).

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